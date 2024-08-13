Операція у Курській області наближає рішення США щодо ударів ATACMS вглиб Росії, - експерт
Операція українських військ у Курській області наближає рішення США дозволити удари далекобійними ракетами ATACMS вглиб Росії.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Історія успіху? Чи прискорить Курський прорив "добро" від Заходу на удари вглиб Росії".
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко переконаний, що серйозні успіхи ЗСУ в наступі на Курську область відкрили друге дихання темі з дозволом на удари західними ракетами вглиб Росії.
"Коли є такі успіхи, то багато хто особливо в США хоче бути причетним до "history of success". Це відкриває друге дихання тому, що ми можемо отримати "зелене світло". Сенатори в захваті, Курський прорив вони сприймають як історію успіху і захочуть занести її собі в актив. Ця операція стимулює ухвалення такого рішення з боку США", - зазначив експерт.
На його думку, після поїздки до Києва американські сенатори почнуть серйозно лобіювати питання ATACMS перед адміністрацією президента США Джо Байдена.
"Шанси є. Не дарма президент доручив Умєрову активізувати трек і вести переговори, щоб прискорити постачання зброї та домогтися права бити по території Росії далекобійною зброєю", - додав Мусієнко.
Удари України вглиб Росії
Нагадаємо, Україна веде переговори зі Сполученими Штатами про отримання дозволу на використання балістичних ракет ATACMS для ударів по військових аеродромах на території Росії.
Раніше президент Володимир Зеленський закликав США дозволити Україні завдавати ударів по російській авіації, яка запускає по українській території керовані авіаційні бомби. Однак США все ще не схвалили такого рішення.
Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, перебуваючи з візитом у Києві, заявив, що США мають бути більш гнучкими у своїх дозволах з використання зброї, наданої Україні та зняти всі обмеження.
Додамо, нещодавно стало відомо, що Україна лише один раз застосовувала далекобійні ракети ATACMS для ударів по російських об'єктах. У Генштабі офіційно заявили, що ЗСУ атакували Керченську поромну переправу в Криму.
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