Байден та Мелоні в Білому домі обговорили допомогу Україні

Президент США Джо Байден зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджі Мелоні у Білому домі. Він подякував італійській главі уряду за стійку підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт та YouTube Білого дому.

Під час зустрічі лідери обмінялися поглядами на майбутні перспективи Італії під час її голосування у Великій сімці. Серед них - незмінна підтримка України, сталий розвиток, продовольча та енергетична безпека, міграція, а також співпраця у сфері штучного інтелекту та продовження спільних зусиль на підтримку Партнерства з глобальної інфраструктури та інвестицій.

Байден разом з прем'єкою Італії Мелоні підтвердили непохитну підтримку України в боротьбі з російською агресією. Президент високо оцінив лідерську роль Мелоні у G7 та Європейському Союзі, спрямовану на посилення допомоги України.

"Ми плануємо насамперед забезпечити міжнародний порядок, який ґрунтується на правилах, що захищає свободу і забезпечує Україні майбутнє," — заявила Мелоні.

Очільники також підтвердили свою відданість праву Ізраїлю на самооборону відповідно до міжнародного права та обговорили важливість допомоги сектору Газа в умовах наступу. Байден заявив, що США скидатимуть гуманітарну допомогу жителям Гази з повітря.

Крім того, лідери обговорили майбутній саміт лідерів Великої сімки в Апулії та саміт НАТО у Вашингтоні. Вони наголосили на життєвій важливості трансатлантичних відносин та їх провідну роль у вирішенні викликів.