Байден и Мэлони в Белом доме обсудили помощь Украине
Президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Италии Джорджи Мэлони в Белом доме. Он поблагодарил итальянскую главу правительства за устойчивую поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт и YouTube Белого дома.
Во время встречи лидеры обменялись взглядами на перспективы Италии во время ее голосования в Большой семерке. Среди них - постоянная поддержка Украины, устойчивое развитие, продовольственная и энергетическая безопасность, миграция, а также сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и продолжение совместных усилий в поддержку Партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям.
Байден вместе с премьерой Италии Мэлони подтвердили непреклонную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. Президент высоко оценил лидерскую роль Мэлони в G7 и Европейском Союзе, направленную на усиление помощи Украине.
"Мы планируем прежде всего обеспечить международный порядок, который основывается на правилах, защищающих свободу и обеспечивающих Украине будущее", — заявила Мелони.
Руководители также подтвердили свою приверженность праву Израиля на самооборону в соответствии с международным правом и обсудили важность помощи сектору Газа в условиях наступления. Байден заявил, что США будут сбрасывать гуманитарную помощь жителям Газы с воздуха.
Кроме того, лидеры обсудили предстоящий саммит лидеров Большой семерки в Апулии и саммит НАТО в Вашингтоне. Они отметили жизненную важность трансатлантических отношений и их ведущую роль в решении вызовов.
Напомним, палата представителей США займется вопросом нового финансирования помощи Украине после того, как будет предотвращено временное прекращение работы американского правительства.
По словам спикера Джонсона, "палата представителей внимательно рассматривает все возможные варианты, мы снова вернемся к этому вопросу, как только правительство получит необходимое финансирование".
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