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Спікер Джонсон розповів, коли Палата представників повернеться до питання допомоги Україні

Вашингтон, Четвер 29 лютого 2024 19:34
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Спікер Джонсон розповів, коли Палата представників повернеться до питання допомоги Україні Фото: Майк Джонсон, спікер Палати представників США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Палата представників США займеться питанням нового фінансування допомоги Україні після того, як буде попереджено тимчасове припинення роботи американського уряду (шатдаун).

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі "Голосу Америки" заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон.

Кореспондент видання поцікавилася у Джонсона, чи має він відповідь на заклик 23 європейських лідерів схвалити нову допомогу Україні.

"Палата представників розглядає всі доступні можливості. І ми повернемося до цього, як тільки уряд отримає фінансування", - зазначив спікер.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, що США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні. Через це постачання озброєння нашим захисникам від американців призупинено.

Нещодавно Сенат США ухвалив законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Для нашої країни передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб рішення про виділення грошей набуло чинності, документ має підтримати Палата представників.

Спікер Палати Майк Джонсон раніше заявляв, що поки не хоче виносити законопроект на голосування. Він вважає, що гроші для України слід розглядати у прив'язці до фінансування захисту кордонів США від мігрантів.

Кілька днів тому президент США Джо Байден збирав у Білому домі лідерів Конгресу, Джонсон також був присутнім. За підсумками зустрічі жодних конкретних рішень щодо України прийнято не було.

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