Байден стурбований, що союзники послаблюють підтримку України в критичний момент війни

Під час збору коштів у Нью-Йорку Байден сказав, що російський диктатор Володимир Путін "наступає на п'яти".

"І що ми робимо? Відступаємо назад?" - заявив він.

Байден попередив, що Україна перебуває в критичній точці війни, оскільки запаси боєприпасів і зброї в країні скорочуються, а бойові дії, як очікується, активізуються цієї весни.

"Сполучені Штати розглядаються як - ми є основною нацією. Якщо США відійдуть від подій, що станеться? Що станеться на Близькому Сході? Тайванська протока? Що станеться в Азії? Що буде з Україною?" - заявив американський лідер.

Питання із законопроектом за допомогою України від США

7 лютого Сенат США відмовився підтримувати законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню та нове фінансування для захисту кордонів. Пізніше вночі за результатами голосування в Сенаті законодавці заблокували законопроект про пакети на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню та безпеки американського кордону.

До цього, 6 лютого, президент США Байден закликав Конгрес негайно схвалити нове фінансування для допомоги Україні.

Раніше Сенат США представив новий законопроект щодо допомоги Україні. Він об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та зміцнення південного кордону США.

Тим часом у Білому домі різко висловилися про законопроект про допомогу Ізраїлю без України.

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