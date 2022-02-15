Байден: США, НАТО и Украина не угрожают России

Американский президент Джо Байден заявил, что США, НАТО и Украина не представляют угрозы для России. По его словам, размещать ракеты на украинской территории не планируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.
"Позвольте мне также ясно сказать, чего мы не сделаем. США и НАТО не представляют угрозы для России, ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине, у нас нет планов размещать их там, и они не будут нацелены на народ России", - сказал Байден.
Обращаясь к россиянам Байден заявил, что США не враги России. "Я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны против Украины", - добавил американский лидер.
Напомним, накануне Байден с президентом Франции Эммануэлем Макроном договорились проверить заявления России об отводе своих войск от границ Украины.
Отметим, 15 февраля Министерство обороны России объявило о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь шла о войсковых округах, которые граничат с Украиной.