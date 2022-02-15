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Байден: США, НАТО и Украина не угрожают России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Американский президент Джо Байден заявил, что США, НАТО и Украина не представляют угрозы для России. По его словам, размещать ракеты на украинской территории не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.

"Позвольте мне также ясно сказать, чего мы не сделаем. США и НАТО не представляют угрозы для России, ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине, у нас нет планов размещать их там, и они не будут нацелены на народ России", - сказал Байден.

Обращаясь к россиянам Байден заявил, что США не враги России. "Я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны против Украины", - добавил американский лидер.

Напомним, накануне Байден с президентом Франции Эммануэлем Макроном договорились проверить заявления России об отводе своих войск от границ Украины.

Отметим, 15 февраля Министерство обороны России объявило о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь шла о войсковых округах, которые граничат с Украиной.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден