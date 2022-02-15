Байден: США, НАТО і Україна не загрожують Росії

Американський президент Джо Байден заявив, що США, НАТО і Україна не становлять загрози для Росії. За його словами, розміщувати ракети на українській території не планується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.
"Дозвольте мені також ясно сказати, чого ми не зробимо. США і НАТО не становлять загрози для Росії, ні у США, ні у НАТО немає ракет в Україні, у нас немає планів розміщувати їх там, і вони не будуть націлені на народ Росії", - сказав Байден.
Звертаючись до росіян, Байден заявив, що США не вороги Росії. "Я не вірю, що ви хочете кривавої руйнівної війни проти України", - додав американський лідер.
Нагадаємо, напередодні Байден із президентом Франції Еммануелем Макроном домовилися перевірити заяви Росії про відведення своїх військ від кордонів України.
Зазначимо, 15 лютого Міністерство оборони Росії оголосило про початок повернення військових із навчань до місць постійної дислокації. Йшлося про військові округи, які межують з Україною.