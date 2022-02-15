Байден: США, НАТО і Україна не загрожують Росії

Американський президент Джо Байден заявив, що США, НАТО і Україна не становлять загрози для Росії. За його словами, розміщувати ракети на українській території не планується.

"Дозвольте мені також ясно сказати, чого ми не зробимо. США і НАТО не становлять загрози для Росії, ні у США, ні у НАТО немає ракет в Україні, у нас немає планів розміщувати їх там, і вони не будуть націлені на народ Росії", - сказав Байден.

Звертаючись до росіян, Байден заявив, що США не вороги Росії. "Я не вірю, що ви хочете кривавої руйнівної війни проти України", - додав американський лідер.