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Байден не спрощуватиме вступ України до НАТО

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден не має наміру спрощувати процедуру вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Fox News у Twitter.

Байдена запитали, чи буде він полегшувати вступ України до НАТО, "Ні", - відповів він.

Вступ України до НАТО

Чутки про те, що Україна може вступити в альянс без Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) з'явилися напередодні.

Так, видання Axios з посиланням на джерела повідомило, що генсек НАТО Єнс Столтенберг висунув пропозицію Джо Байдену, відповідно до якої альянс заявить, що Україна досягла прогресу на шляху до членства. Києву нібито не доведеться завершувати покроковий процес ПДЧ, який раніше проходили інші східноєвропейські члени. При цьому видання заявляло, що Байден нібито погодився на таку пропозицію.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що в Альянсі схиляються до того, щоб спростити вступ України до НАТО.

За даними CNN, Байден і його команда перебувають у розпалі переговорів, намагаючись переконати союзників підтримати вступ України до НАТО.

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