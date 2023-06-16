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У НАТО можуть спростити інтеграцію для України, - Пісторіус

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П'ятниця 16 червня 2023 12:08
У НАТО можуть спростити інтеграцію для України, - Пісторіус Фото: Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Північноатлантичному Альянсі схиляються до того, щоб спростити вступ України до НАТО. Німеччина планує підтримати це.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як відзначив Пісторіус, союзники по НАТО можуть бути готові усунути деякі перешкоди на шляху України до Альянсу.

"З'являється все більше ознак того, що всі зможуть домовитися про це", - заявив міністр оборони Німеччини відповідаючи на питання про те, що США готові дозволити Києву відмовитися від формальної процедури подання заявки на вступ до Альянсу, яку раніше вимагали від деяких інших країн.

"Я був би відкритий для цього", - додав міністр.

Саміт у Вільнюсі

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

За словами міністра закордонних справ, Дмитра Кулеби, Україна очікує отримати "чіткий графік вступу" після проведення саміту. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що країні потрібні конкретні гарантії безпеки від Заходу, які будуть зафіксовані документом. Україна планує отримати гарантії від Північноатлантичного Альянсу до отримання повноправного членства.

За інформацією CNN, президент Сполучених Штатів Джо Байден та його команда активно проводять перемовини, намагаючись переконати союзників підтримати вступ України до НАТО.

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