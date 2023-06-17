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Байден не будет упрощать вступление Украины в НАТО

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не намерен упрощать процедуру вступления Украины в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Fox News в Twitter.

Байдена спросили, будет ли он облегчать вступление Украины в НАТО, "Нет", - ответил он.

Вступление Украины в НАТО

Слухи о том, что Украина может вступить в альянс без Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) появились накануне.

Так, издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что генсек НАТО Йенс Столтенберг выдвинул предложение Джо Байдену, в соответствии с которым альянс заявит, что Украина добилась прогресса на пути к членству. Киеву якобы не нужно будет завершать пошаговый процесс ПДЧ, который ранее проходили другие восточноевропейские члены. При этом издание заявляло, что Байден якобы согласился на такое предложение.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что в Альянсе склоняются к тому, чтобы упростить вступление Украины в НАТО.

Согласно данным CNN, Байден и его команда находятся в разгаре переговоров, пытаясь убедить союзников поддержать вступление Украины в НАТО.

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