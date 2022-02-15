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Байден сегодня выступит с обращением по поводу ситуации вокруг Украины

Автор: Валерия Полищук

Сегодня президент Соединенных Штатов Джо Байден выступит с обращением. В частности, оно будет касаться ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Президент Джо Байден представит обновленную информацию о текущей ситуации в Украине сегодня в 15:30 по восточному времени (22:30 по киевскому времени)", - сообщил источник издания, знакомый с ситуацией.

В своем выступлении Байден повторит, что США "остаются открытыми для дипломатии высокого уровня... опираясь на многочисленные дипломатические пути, которые мы и наши союзники и партнеры предложили России в последние месяцы".

При этом в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты по-прежнему считают, что дипломатия и деэскалация являются наилучшим путем продвижения вперед, но они готовы к любому сценарию.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать России от дальнейшего обострения ситуации.

А у президента России Владимира Путина назвали информацию западных СМИ о вторжении в Украину 16 февраля нагнетанием напряженности.

Кроме того, Путин заявил, что не хочет войны в Европе.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВторжение России в Украину