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Байден сьогодні виступить зі зверненням з приводу ситуації навколо України

Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні президент Сполучених Штатів Джо Байден виступить зі зверненням. Зокрема, воно стосуватиметься ситуації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Президент Джо Байден представить оновлену інформацію про поточну ситуацію в Україні сьогодні о 15:30 за східним часом (22:30 за київським часов)", - повідомило джерело видання, знайоме з ситуацією.

У своєму виступі Байден повторить, що США "залишаються відкритими для дипломатії високого рівня... спираючись на численні дипломатичні шляхи, які ми і наші союзники і партнери запропонували Росії в останні місяці".

При цьому в Білому домі заявили, що Сполучені Штати як і раніше вважають, що дипломатія і деескалація є найкращим шляхом просування вперед, але вони готові до будь-якого сценарію.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося стримати Росії від подальшого загострення ситуації.

А у президента Росії Володимира Путіна назвали інформацію західних ЗМІ про вторгнення в Україну 16 лютого нагнітанням напруженості.

Крім того, Путін заявив, що не хоче війни в Європі.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВторгнення Росії до України