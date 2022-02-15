Байден сьогодні виступить зі зверненням з приводу ситуації навколо України

Сьогодні президент Сполучених Штатів Джо Байден виступить зі зверненням. Зокрема, воно стосуватиметься ситуації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Президент Джо Байден представить оновлену інформацію про поточну ситуацію в Україні сьогодні о 15:30 за східним часом (22:30 за київським часов)", - повідомило джерело видання, знайоме з ситуацією.

У своєму виступі Байден повторить, що США "залишаються відкритими для дипломатії високого рівня... спираючись на численні дипломатичні шляхи, які ми і наші союзники і партнери запропонували Росії в останні місяці".

При цьому в Білому домі заявили, що Сполучені Штати як і раніше вважають, що дипломатія і деескалація є найкращим шляхом просування вперед, але вони готові до будь-якого сценарію.