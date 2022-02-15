ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин заявил, что не хочет войны в Европе, но уже был "очень плохой пример"

Новина українською →
Москва, Вторник 15 февраля 2022 16:33
Путин заявил, что не хочет войны в Европе, но уже был "очень плохой пример" Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет войны в Европе. В этом контексте Путин привел к примеру бомбардировки в Югославии, которые произошли в 1999 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Что касается войны в Европе. Канцлер сказал, что люди его поколения, а я отношусь к этому поколению, с трудом представляют войну в Европе, и сказано это применительно к ситуации вокруг Украины. Но мы ведь были свидетелями войны в Европе, развязанной НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейски столиц - по Белграду... Это же было. Без санкции совета безопасности ООН. Это очень плохой пример, но он был", - заявил он.

При этом Путин подчеркнул, что не хотел бы войны в Европе.

"Хотим ли мы этого? Конечно нет, именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну", - заявил он.

В свою очередь Шольц добавил, что в Югославии была другая ситуация - "там была угроза геноцида и этому необходимо было воспрепятствовать".

На ремарку Шольца Путин заявил, что по оценкам РФ, "то, что происходит на Донбассе, является геноцидом".

Напомним, в Кремле назвали информацию о вторжении РФ в Украину 16 февраля "беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе".

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать РФ от дальнейшего обострения ситуации в рамках безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Вторжение России в Украину
NEWS
Путин об отсрочке вступления Украины в НАТО: ничего не меняет, хотим решить сейчас
Путин об отсрочке вступления Украины в НАТО: ничего не меняет, хотим решить сейчас
DAILY
Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится