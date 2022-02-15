Путин заявил, что не хочет войны в Европе, но уже был "очень плохой пример"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет войны в Европе. В этом контексте Путин привел к примеру бомбардировки в Югославии, которые произошли в 1999 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Что касается войны в Европе. Канцлер сказал, что люди его поколения, а я отношусь к этому поколению, с трудом представляют войну в Европе, и сказано это применительно к ситуации вокруг Украины. Но мы ведь были свидетелями войны в Европе, развязанной НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейски столиц - по Белграду... Это же было. Без санкции совета безопасности ООН. Это очень плохой пример, но он был", - заявил он.

При этом Путин подчеркнул, что не хотел бы войны в Европе.

"Хотим ли мы этого? Конечно нет, именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну", - заявил он.

В свою очередь Шольц добавил, что в Югославии была другая ситуация - "там была угроза геноцида и этому необходимо было воспрепятствовать".

На ремарку Шольца Путин заявил, что по оценкам РФ, "то, что происходит на Донбассе, является геноцидом".