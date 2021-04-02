Байден сьогодні вперше поговорить із Зеленським, - Politico

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 2 квітня, проведуть телефонну розмову. Це буде перша бесіда лідерів держав з того часу, як Байден вступив на посаду.

Про це повідомляє Politico з посиланням на два джерела.

За словами джерела видання, українські офіційні особи наполягали на дзвінку між Зеленським і Байденом протягом декількох тижнів. Зокрема, під час недавнього дзвінка між радником з національної безпеки Джейком Салліваном і главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація Байдена відкладає телефонну розмову з Зеленським, очікуючи від президента України великих зусиль у боротьбі з корупцією і ряду реформ.

Як пояснив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, розмова має бути прикріплений діями з боку України.

Крім того, в посольстві США в Україні заявили, що Білий дім не висував Зеленському умови для того, щоб відбулася телефонна розмова з Байденом. При цьому в США відзначили, що така розмова обов'язково відбудеться.