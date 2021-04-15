Байден сегодня объявит о введении новых санкций против России

Президент США Джо Байден намерен в четверг объявить о введении новых санкций против России . Санкции касаются хакерской атаки и вмешательства в американские выборы.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN, его слова приводит на своей странице Twitter корреспондент канала Кэйтлен Коллинс.

Байден объявит о санкциях 15 марта.

"То, о чем президент Байден объявит сегодня, - это, мы считаем, пропорциональные меры, направленные на защиту американских интересов, включая ответ на кибератаки и вмешательство в выборы", - сказал Салливан.

Отметим, в Кремле отреагировали на возможные новые санкции США против РФ. Говорят, что они не поспособствуют встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.