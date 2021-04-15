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Новые санкции США могут коснуться суверенного долга России, - NYT

Новина українською → Вашингтон, Четверг 15 апреля 2021 08:15
Новые санкции США могут коснуться суверенного долга России, - NYT Фото: США готовят санкции против РФ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Новый пакет антироссийских санкций, который планируют ввести США, может коснуться суверенного долга России. Его могут объявить уже сегодня.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Издание пишет о возможной высылке ограниченного числа российских дипломатов, о чем сообщали и некоторые другие американские СМИ.

В феврале советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупреждал, что "это будут не просто санкции", они будут включать "сочетание видимых и невидимых инструментов".

Ограничения на суверенный долг влияют на способность страны привлекать долларовые облигации, поскольку кредиторы опасаются быть отрезанными от американских финансовых рынков. Соединенные Штаты использовали аналогичные методы, в частности, против Ирана.

Ранее сообщалось, что в США готовят санкции против окружения Владимира Путина. Также Вашингтон готовит два пакета санкций против газопровода "Северный поток-2".

Напомним, президент США Джо Байден заявил 17 марта, что считает российского лидера Владимира Путина убийцей.

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