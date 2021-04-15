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В Кремле заявили, что новые санкции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена

Новина українською → Москва, Четверг 15 апреля 2021 12:50
В Кремле заявили, что новые санкции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена Фото: Владимир Путин и Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле отреагировали на возможные новые санкции США против РФ. Говорят, что они не поспособствуют встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о новых возможных санкциях США в отношении РФ, заявил, что "дыма без огня не бывает", и что в Кремле осуждают и считают незаконными любые санкционные устремления.

"Вероятные новые санкции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена", - заявил он.

Песков также заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и будет отвечать на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.

Отметим, Байден в беседе с Путиным во вторник предложил провести переговоры на территории третьей страны. Кремль отметил, что стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.

Напомним, Байден в разговоре с Путиным поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины. В частности, он призвал снизить военную напряженность.

Кроме того, сообщалось, что Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели.

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