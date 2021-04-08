США готовят высылку российских дипломатов и санкции против окружения Путина

По их информации, администрация Белого дома завершила изучение правонарушений со стороны России, включая вмешательство в выборы и кибератаку на правительственные учреждения через программу Solar Winds.

Согласно данным источников, среди потенциальных ответных мер рассматриваются санкции против отдельных лиц и организаций в РФ, а также высылка российских сотрудников разведки, которые, по версии Вашингтона, могут находиться в США под дипломатическим прикрытием.

Как заявил один из собеседников агентства, ответные шаги американской стороны будут, вероятно, включать в себя санкции, в том числе санкции в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину, а также против органов, которые связаны с вмешательством в выборы.