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США готовят высылку российских дипломатов и санкции против окружения Путина

Новина українською → Вашингтон, Четверг 08 апреля 2021 00:53
США готовят высылку российских дипломатов и санкции против окружения Путина Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

США готовят ответ на враждебные действия Кремля. Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов из страны и введения новых санкций.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

По их информации, администрация Белого дома завершила изучение правонарушений со стороны России, включая вмешательство в выборы и кибератаку на правительственные учреждения через программу Solar Winds.

Согласно данным источников, среди потенциальных ответных мер рассматриваются санкции против отдельных лиц и организаций в РФ, а также высылка российских сотрудников разведки, которые, по версии Вашингтона, могут находиться в США под дипломатическим прикрытием.

Как заявил один из собеседников агентства, ответные шаги американской стороны будут, вероятно, включать в себя санкции, в том числе санкции в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину, а также против органов, которые связаны с вмешательством в выборы.

Напомним, президент США Джо Байден заявил 17 марта, что считает российского лидера Владимира Путина убийцей. Он также заявил, что тот заплатит за вмешательство России в американские выборы.

Байден пригрозил Путину последствиями на фоне отчета разведки США о том, что российский президент причастен к масштабной кампании по очернению Байдена перед выборами. По его словам, в ходе телефонного разговора он предупредил Путина о последствиях.

В декабре на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

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