Байден сьогодні оголосить про введення нових санкцій проти Росії

Президент США Джо Байден має намір у четвер оголосити про введення нових санкцій проти Росії . Санкції стосуються хакерської атаки і втручання в американські вибори.

Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN, його слова наводить на своїй сторінці Twitter кореспондент каналу Кейтлен Коллінс.

Байден оголосить про санкції 15 березня.

"Те, про що президент Байден оголосить сьогодні, - це, ми вважаємо, пропорційні заходи, спрямовані на захист американських інтересів, включаючи відповідь на кібератаки і втручання у вибори", - сказав Салліван.

Зазначимо, в Кремлі відреагували на можливі нові санкції США проти РФ. Кажуть, що вони не посприяють зустрічі президента РФ Володимира Путіна і лідера США Джо Байдена.