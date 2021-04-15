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Байден сьогодні оголосить про введення нових санкцій проти Росії

Автор: Анастасія Рокитна

Президент США Джо Байден має намір у четвер оголосити про введення нових санкцій проти Росії. Санкції стосуються хакерської атаки і втручання в американські вибори.

Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN, його слова наводить на своїй сторінці Twitter кореспондент каналу Кейтлен Коллінс.

Байден оголосить про санкції 15 березня.

"Те, про що президент Байден оголосить сьогодні, - це, ми вважаємо, пропорційні заходи, спрямовані на захист американських інтересів, включаючи відповідь на кібератаки і втручання у вибори", - сказав Салліван.

Зазначимо, в Кремлі відреагували на можливі нові санкції США проти РФ. Кажуть, що вони не посприяють зустрічі президента РФ Володимира Путіна і лідера США Джо Байдена.

Нагадаємо, за даними видання The New York Times, новий пакет антиросійських санкцій, який планують ввести США, може торкнутися суверенного боргу Росії.

Раніше повідомлялося, що в США готують санкції проти оточення Володимира Путіна. Також Вашингтон готує два пакети санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденСанкції
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