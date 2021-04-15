Байден сьогодні оголосить про введення нових санкцій проти Росії

Президент США Джо Байден має намір у четвер оголосити про введення нових санкцій проти Росії. Санкції стосуються хакерської атаки і втручання в американські вибори.
Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN, його слова наводить на своїй сторінці Twitter кореспондент каналу Кейтлен Коллінс.
Байден оголосить про санкції 15 березня.
"Те, про що президент Байден оголосить сьогодні, - це, ми вважаємо, пропорційні заходи, спрямовані на захист американських інтересів, включаючи відповідь на кібератаки і втручання у вибори", - сказав Салліван.
Зазначимо, в Кремлі відреагували на можливі нові санкції США проти РФ. Кажуть, що вони не посприяють зустрічі президента РФ Володимира Путіна і лідера США Джо Байдена.
Нагадаємо, за даними видання The New York Times, новий пакет антиросійських санкцій, який планують ввести США, може торкнутися суверенного боргу Росії.
Раніше повідомлялося, що в США готують санкції проти оточення Володимира Путіна. Також Вашингтон готує два пакети санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".