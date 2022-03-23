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Байден вважає реальною угрозою використання Росією хімічної зброї в Україні

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Середа 23 березня 2022 15:17
Байден вважає реальною угрозою використання Росією хімічної зброї в Україні Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висловився щодо чуток про те, що Російська Федерація може вдатися до застосування хімічної зброї. Вважає загрозу реальною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я думаю, що це реальна загроза", - заявив Байден, коментуючи питання щодо ймовірності застосування Росією хімічної зброї на території України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання NYT, країни-члени НАТО обговорять реагування на можливе застосування Росією хімічної, біологічної, ядерної та кіберзброї.

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