Байден розповів, що допомогло б США захистити Україну від "м'ясника Путіна"

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав Путіна "м'ясником". Так, під час візиту до українських біженців у Варшаві на запитання репортерів, що змусило його думати про біженців, коли він кожен день має справу з Путіним, Байден відповів: "Він м'ясник".

Крім того, Байден на рік продовжив дію санкцій проти РФ за причетність до кібератак. "Істотна шкідлива активність у кіберпросторі продовжує являти собою незвичну й екстраординарну загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки Сполучених Штатів", - зазначили в адміністрації Байдена.

До слова, Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування уряду на 1,2 трлн доларів. Він закликав Палату представників розблокувати проєкт закону щодо підтримки для України, Ізраїлю та Тайваню.

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