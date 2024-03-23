Байден підписав трильйонний бюджет і закликав Конгрес ухвалити проект про допомогу Україні

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден сьогодні, 23 березня, підписав схвалений Сенатом законопроєкт про фінансування уряду на 1,2 трлн доларів. Він також закликав Палату представників розблокувати проект закону щодо підтримки для України, Ізраїлю та Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім та CNN .

Американський президент "чітко заявив", що Конгрес ще не завершив свою роботу.

"Палата представників має ухвалити двопартійний закон про додаткове фінансування", - сказав Байден, маючи на увазі законопроект по фінансуванню допомоги для України, Ізраїля та Тайваню, проти погодження якого виступають республіканці.

Президент США зазначив, що підписаний сьогодні закон по бюджету, який дав можливість уникнути шатдауну, є "угодою, компромісом, що означає, що жодна зі сторін не отримала всього, чого хотіла".

Закон по бюджету для уникнення шатдауна

Нагадаємо, вчора Палата представників США ухвалила законопроект про витрати державних відомств на 1,2 трильйона доларів. Такий крок запобігатиме тимчасовому припиненню роботи уряду (шатдауну).

Після цього, вже сьогодні, Сенат США схвалив відповідний законопроєкт.

Питання щодо допомоги Україні від США

Раніше повідомлялося, що Конгрес США вже кілька місяців не може надати нове фінансування допомоги Україні.

Законопроект про 60 млрд доларів на військову та фінансову допомогу нашій країні нещодавно пройшов Сенат. Але його відмовляється розглядати Палата представників.

Спікер Палати Майк Джонсон обіцяв, що за питання допомоги Україні в Конгресі візьмуться одразу після голосування за бюджет.