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Байден рассказал, что помогло бы США защитить Украину от "мясника Путина"

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Президент США Джо Байден назвал президента РФ Путина "мясником" и заявил, что Соединенные Штаты могли бы предоставить защиту Украине, если бы рассмотрели возможность повышения налогов для миллиардеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Белого дома.

Выступая перед избирателями в штате Северная Каролина, Байден осветил инициативу увеличения налога на прибыль лиц с большими доходами с 8,2% до 25%. По его словам, это позволит собрать до 400 миллиардов долларов за следующие 10 лет.

"Представьте, что мы могли бы сделать с этим. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы сделать так много. В том числе, наконец, защитить Украину от мясника Путина", - добавил глава республики.

Напомним, президент США Джо Байден назвал Путина "мясником" . Так, во время визита в украинские беженцы в Варшаве на вопрос репортеров, что заставило его думать о беженцах, когда он каждый день имеет дело с Путиным, Байден ответил: "Он мясник".

Кроме того, Байден на год продлил действие санкций против РФ за причастность к кибератакам . "Существенная вредная активность в киберпространстве продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - отметили в администрации Байдена.

К слову, Джо Байден подписал законопроект о финансировании правительства на 1,2 трлн долларов . Он призвал Палату представителей разблокировать проект закона о поддержке для Украины, Израиля и Тайваня.

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