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Байден рассматривает кандидатуру нового директора по вопросам России в Совете нацбезопасности

Новина українською → Вашингтон, Воскресенье 11 апреля 2021 08:02
Байден рассматривает кандидатуру нового директора по вопросам России в Совете нацбезопасности Фото: Мэтью Рожански посередине (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру главы Института Кеннана в Вашингтоне Мэтью Рожански в качестве директора по вопросам России в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов. Его хвалят за научные исследования.

Об этом сообщает Axios.

Издание напоминает, что украинские выпускники Института Кеннана в 2018 году в открытом письме назвали свое учреждение "невольным инструментом политического вмешательства России".

Они обвинили институт в растущей прокремлевской политике, отсутствии демократических процедур.

Портал обращает внимание, что потенциальное назначение Рожански "происходит в опасный момент в российско-американских отношениях, когда между странами растет напряженность из-за вмешательства Кремля в выборы 2020 года, взлома американских агентств SolarWinds, задержания оппозиционера Алексея Навального и недавнего наращивания военной мощи вдоль границы с восточной Украиной".

Напомним, ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать Украине свою поддержку.

Также стало известно, что президент США Джо Байден запросил у конгресса 715 млрд долларов на военные нужды. В частности, деньги пойдут на "сдерживание России и Китая".

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