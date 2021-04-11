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Байден розглядає кандидатуру нового директора по Росії в Раді нацбезпеки

Новость на русском → Вашингтон, Неділя 11 квітня 2021 08:02
Байден розглядає кандидатуру нового директора по Росії в Раді нацбезпеки Фото: Метью Рожанські в центрі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден розглядає кандидатуру голови Інституту Кеннана у Вашингтоні Метью Рожанські як директора з питань Росії в Раді нацбезпеки Сполучених Штатів. Його хвалять за наукові дослідження.

Про це повідомляє Axios.

Видання нагадує, що українські випускники Інституту Кеннана у 2018 році у відкритому листі назвали свою установу "мимовільним інструментом політичного втручання Росії".

Вони звинуватили інститут в зростаючій прокремлівській політиці, відсутності демократичних процедур.

Портал звертає увагу, що потенційне призначення Рожанські "відбувається в небезпечний момент в російсько-американських відносинах, коли між країнами зростає напруженість через втручання Кремля у вибори 2020 року, злому американських агентств SolarWinds, затримання опозиціонера Олексія Навального і недавнього нарощування військової потужності вздовж кордону зі східною Україною".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море, щоб продемонструвати свою підтримку.

Також стало відомо, що президент США Джо Байден запитав у конгресу 715 млрд доларів на військові потреби. Зокрема, гроші підуть на "стримування Росії та Китаю".

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