Байден проведет встречу с руководителями Японии и Южной Кореи перед саммитом стран G7

Президент США Джо Байден проведет трехстороннюю встречу с лидерами Японии и Южной Кореи в Хиросиме, когда он отправится в город на саммит "Большой семерки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, не назвал дату трехсторонней встречи. Согласно дипломатическим источникам, он, скорее всего, состоится 21 мая, в день закрытия трехдневного саммита стран G7, перед отъездом Байдена в Австралию.

Байден и президент Южной Кореи Юн Сук Ель договорились на прошлой неделе, что они будут активизировать трехстороннее сотрудничество с Японией, чтобы лучше справляться с северокорейской ядерной угрозой.

Байден также приветствовал "политическую смелость" Юна в работе с премьер-министром Японии Фумио Кишидой над улучшением отношений между Сеулом и Токио после многих лет напряженности по историческим вопросам.

Юн, посетивший Токио в марте, был приглашен Кишидой в качестве одного из гостей для расширенных дискуссий на встрече стран G7.