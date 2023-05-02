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Байден проведет встречу с руководителями Японии и Южной Кореи перед саммитом стран G7

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Вторник 02 мая 2023 05:08
Байден проведет встречу с руководителями Японии и Южной Кореи перед саммитом стран G7 Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден проведет трехстороннюю встречу с лидерами Японии и Южной Кореи в Хиросиме, когда он отправится в город на саммит "Большой семерки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, не назвал дату трехсторонней встречи. Согласно дипломатическим источникам, он, скорее всего, состоится 21 мая, в день закрытия трехдневного саммита стран G7, перед отъездом Байдена в Австралию.

Байден и президент Южной Кореи Юн Сук Ель договорились на прошлой неделе, что они будут активизировать трехстороннее сотрудничество с Японией, чтобы лучше справляться с северокорейской ядерной угрозой.

Байден также приветствовал "политическую смелость" Юна в работе с премьер-министром Японии Фумио Кишидой над улучшением отношений между Сеулом и Токио после многих лет напряженности по историческим вопросам.

Юн, посетивший Токио в марте, был приглашен Кишидой в качестве одного из гостей для расширенных дискуссий на встрече стран G7.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден посетит саммит стран "Большой семерки", который состоится в Японии. Главной темой встречи станет война в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите G7 в онлайн-формате.

Также, по данным СМИ, Япония, как председательствующая страна в G7, хочет принять документ по ядерному разоружению и нераспространению ядерного оружия.

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