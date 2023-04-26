Байден відвідає саміт G7 в Японії, головною темою переговорів буде Україна

Президент США Джо Байден відвідає саміт країн "Великої сімки", який відбудеться в Японії. Головною темою зустрічі буде війна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вчора Білий дім оголосив, що американський лідер відвідає Японію, де цьогоріч пройде саміт G7. Зустріч відбудеться 19 травня у Хіросімі. Лідери Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США зустрінуться на місці першої у світі ядерної атаки.

За даними видання, головним питання порядку денного саміту стане війна Росії проти України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступить на саміті G7 в онлайн-форматі.

Також, за даними ЗМІ, Японія як головуюча в G7 хоче ухвалити документ щодо ядерного роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.