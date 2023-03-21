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Зеленський візьме участь у саміті G7 в Японії

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Вівторок 21 березня 2023 20:18
Зеленський візьме участь у саміті G7 в Японії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський має намір віртуально бути присутнім на майбутньому саміті G7 в Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами глави держави, він візьме участь у травневому саміті в Хіросімі по відеозв'язку після отримання запрошення від прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.

Це буде вдруге, коли Зеленський віртуально виступає перед делегатами G7, після того як у червні 2022 року він виступив на саміті в Німеччині по відеозв'язку.

Нагадаємо, 21 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда перебуває з візитом в Україні.

Він уже встиг побувати в Бучі і провів переговори із Зеленським.

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