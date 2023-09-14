UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден прокоментував прагнення республіканців оголосити йому імпічмент

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент США Джо Байден вважає, що республіканці хочуть запустити процедуру імпічменту задля призупинення роботи уряду Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я не знаю точно, чому, але вони просто знали, що хочуть оголосити мені імпічмент. Найкраще, що я можу сказати, вони хочуть оголосити мені імпічмент, тому що вони хочуть зупинити роботу уряду", - сказав він.

 

Водночас Байден заявив, що не зосереджується на розслідуванні щодо імпічменту.

"Я прокидаюся кожного дня, і це не жарт, я не зосереджений на імпічменті. У мене є робота, яку я повинен виконувати", - сказав президент США.

Імпічмент Байдену

Республіканець Кевін Маккарті анонсував початок офіційного розслідування щодо імпічменту Байдена.

Республіканці в Палаті представників заявили, що зосередять своє розслідування на ймовірній злочинній діяльності сина президента Хантера через його закордонні ділових операції.

Зазначимо, що Хантера підозрюють у порушеннях під час сплати податків. Проте Байден заявляв, що його син не вчиняв незаконних дій.

Вчора у Білому домі засудили плани республіканців почати розслідування щодо імпічменту президента Байдена, назвавши ці зусилля політичним трюком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден