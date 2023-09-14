Байден прокомментировал стремление республиканцев объявить ему импичмент

"Я не знаю точно, почему, но они просто знали, что хотят объявить мне импичмент. Лучшее, что я могу сказать, они хотят объявить мне импичмент, потому что они хотят остановить работу правительства", - сказал он.

В то же время Байден заявил, что не сосредотачивается на расследовании по импичменту.

"Я просыпаюсь каждый день, и это не шутка, я не сосредоточен на импичменте. У меня есть работа, которую я должен выполнять", - сказал президент США.

Импичмент Байдена

Республиканец Кевин Маккарти анонсировал начало официального расследования по импичменту Байдена.

Республиканцы в Палате представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на предполагаемой преступной деятельности сына президента Хантера из-за его зарубежных деловых операций.

Отметим, что Хантер подозревается в нарушениях при уплате налогов. Однако Байден заявлял, что его сын не совершал незаконных действий.

Вчера в Белом доме осудили планы республиканцев начать расследование по импичменту президента Байдена, назвав эти усилия политическим трюком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.