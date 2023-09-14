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Це політичний трюк, - Білий дім про імпічмент Байдену

США, Четвер 14 вересня 2023 02:39
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Це політичний трюк, - Білий дім про імпічмент Байдену Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

У Білому домі засудили плани республіканської партії розпочати розслідування щодо імпічменту президента США Джо Байдена, назвавши ці зусилля безпідставними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що республіканці не надали жодних доказів проти Джо Байдена, оскільки вони розслідують бізнес його сина Хантера. Розслідування зосереджено на тому, чи отримав президент вигоду від ділових угод свого сина.

"Це політичний трюк. Це політичне переслідування президента, а не правда", - заявила Жан-П'єр.

Вона додала, що спікер Палати представників Кевін Маккарті наказав провести це розслідування у відповідь на тиск ультраправих законодавців-республіканців.

Імпічмент Байдену

Республіканець Кевін Маккарті анонсував початок офіційного розслідування щодо імпічменту американського президента Джо Байдена.

Республіканці в Палаті представників заявили, що зосередять своє розслідування на ймовірній злочинній діяльності сина президента, Гантера Байдена, в рамках його закордонних ділових операцій.

Раніше Джо Байден заявляв, що його син Хантер, якого підозрюють у порушеннях під час сплати податків, не вчинив незаконних дій.

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