Трамп закликав голосувати за Маккарті на виборах спікера Палати представників США

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав республіканців голосувати за Кевіна Маккарті на виборах речника Палати представників США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

"Вчора ввечері відбулося кілька справді гарних розмов, і тепер настав час усім нашим чудовим членам Палати представників від республіканців проголосувати за Кевіна, укласти угоду, взяти перемогу", - заявив він.

Трамп підкреслив, що республіканці повинні припинити перетворювати великий тріумф на гігантську та ганебну поразку.

"Настав час святкувати, ви заслужили на це. Кевін Маккарті зробить хорошу роботу, можливо, навіть відмінну - просто дивіться!" - додав він.

Нагадаємо, вчора Палата представників США вперше за сторіччя не змогла обрати спікера у першому турі.

Зокрема Маккарті не зміг набрати голоси, необхідні для обрання спікером - 20 його колег-республіканців проголосували за альтернативних кандидатів в останньому з трьох окремих голосувань.

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