Байден о продвижении украинских военных: ситуация развивается

Президент США Джо Байден отказался комментировать действия украинских войск в связи с тем, что ситуация все еще развивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США.

Напомним, что 8 сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов. В него войдут 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, машины Humvee и пр.

Лидер США во время выступления также подчеркнул, что информирован о ключевых действиях украинских войск.

Также ранее стало известно, что российские оккупанты ушли с территории приграничной Золочевской общины Харьковской области.

Напомним, ВСУ продолжают свое успешное контрнаступление, в частности, в Харьковской области, где освобождены от россиян уже около 40 населенных пунктов.

Добавим, РБК-Украина ранее расписало, о каких именно деоккупированных населенных пунктах уже говорили на официальном уровне.

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