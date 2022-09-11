Байден про просування українських військових: ситуація розвивається

Президент США Джо Байден відмовився коментувати дії українських військ у зв'язку з тим, що ситуація все ще розвивається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США.

Нагадаємо, що 8 вересня президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів. До нього увійдуть 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, машини Humvee та ін.

Лідер США під час виступу також підкреслив, що поінформований про ключові дії українських військ.

Також раніше стало відомо, що російські окупанти пішли з території прикордонної Золочівської громади Харківської області.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують свій успішний контрнаступ, зокрема, в Харківській області, де звільнено від росіян вже близько 40 населених пунктів.

Додамо, РБК-Україна раніше розписало, про які саме деокуповані населені пункти вже говорили на офіційному рівні.

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