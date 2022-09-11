Байден про просування українських військових: ситуація розвивається
Президент США Джо Байден відмовився коментувати дії українських військ у зв'язку з тим, що ситуація все ще розвивається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США.
Лідер США під час виступу також підкреслив, що поінформований про ключові дії українських військ.
Нагадаємо, що 8 вересня президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів. До нього увійдуть 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, машини Humvee та ін.
Також раніше стало відомо, що російські окупанти пішли з території прикордонної Золочівської громади Харківської області.
Нагадаємо, ЗСУ продовжують свій успішний контрнаступ, зокрема, в Харківській області, де звільнено від росіян вже близько 40 населених пунктів.
Додамо, РБК-Україна раніше розписало, про які саме деокуповані населені пункти вже говорили на офіційному рівні.
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