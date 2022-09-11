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Байден про просування українських військових: ситуація розвивається

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Вашингтон, Неділя 11 вересня 2022 16:27
Байден про просування українських військових: ситуація розвивається Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден відмовився коментувати дії українських військ у зв'язку з тим, що ситуація все ще розвивається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США.

Лідер США під час виступу також підкреслив, що поінформований про ключові дії українських військ.

Нагадаємо, що 8 вересня президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів. До нього увійдуть 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, машини Humvee та ін.

Також раніше стало відомо, що російські окупанти пішли з території прикордонної Золочівської громади Харківської області.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують свій успішний контрнаступ, зокрема, в Харківській області, де звільнено від росіян вже близько 40 населених пунктів.

Додамо, РБК-Україна раніше розписало, про які саме деокуповані населені пункти вже говорили на офіційному рівні.

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