Байден продлил санкции против Беларуси
Президент США Джо Байден продлил санкции против Беларуси на год. Обширные экономические ограничения были введены в 2020 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
В качестве причин для введения санкций в Белом доме называют незаконную и репрессивную деятельность властей в Беларуси, связанную с фальсификацией президентских выборов, а также ликвидацию политической оппозиции. Кроме того, правительству страны инкриминируют создание угрозы международным гражданским авиаперевозкам.
Напомним, РБК-Украина писало, что Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы рядом с границей с Украиной.
Также страна начала проводить военные тренировки для перехода на военное время.
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