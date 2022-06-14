Байден продовжив санкції проти Білорусі
Президент США Джо Байден продовжив санкції проти Білорусі на рік. Великі економічні обмеження були введені в 2020 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
В якості причин для введення санкцій в Білому домі називають незаконну і репресивну діяльність влади в Білорусі, пов'язану з фальсифікацією президентських виборів, а також ліквідацію політичної опозиції. Крім того, уряду країни інкримінують створення загрози міжнародним цивільним авіаперевезенням.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Білорусь розгортає Додаткові засоби радіоелектронної боротьби поруч з кордоном з Україною.
Також країна почала проводити військові тренування для переходу на воєнний час.
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