Байден примет участие в саммите НАТО

Отмечается, что Байден подтвердит приверженность Соединенных Штатов НАТО, трансатлантической безопасности и коллективной обороне.

В ходе саммита лидеры стран НАТО обсудят, как ориентировать Альянс на будущие угрозы и обеспечить эффективное распределение бремени.

Также Байден проведет двусторонние встречи с другими лидерами НАТО.

Также в Брюсселе американский президент примет участие в саммите США - ЕС. В ходе него Байден подчеркнет приверженность Соединенных Штаты сильному трансатлантическому партнерству, основанному на общих интересах и ценностях.

Лидеры государств обсудят общую повестку дня по обеспечению безопасности здоровья населения мира, стимулированию восстановления мировой экономики, решению проблемы изменения климата, расширению сотрудничества в сфере цифровых технологий и торговли, укреплению демократии и решению взаимных внешнеполитических проблем.