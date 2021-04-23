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Байден візьме участь у саміті НАТО

Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вирушить до Брюсселя на саміт НАТО. Він запланований на 14 червня.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Зазначається, що Байден підтвердить прихильність Сполучених Штатів НАТО, трансатлантичній безпеці та колективній обороні.

В ході саміту лідери країн НАТО обговорять, як Орієнтувати Альянс на майбутні загрози і забезпечити ефективний розподіл тягаря.

Також Байден проведе двосторонні зустрічі з іншими лідерами НАТО.

Також у Брюсселі американський президент візьме участь у саміті США-ЄС. В ході нього Байден підкреслить прихильність Сполучених Штати сильному трансатлантичному партнерству, заснованому на спільних інтересах і цінностях.

Лідери держав обговорять загальний порядок денний щодо забезпечення безпеки здоров'я населення світу, стимулювання відновлення світової економіки, вирішення проблеми зміни клімату, розширення співпраці у сфері цифрових технологій і торгівлі, зміцнення демократії та вирішення взаємних зовнішньополітичних проблем.

Нагадаємо, в ході саміт глав держав і урядів НАТО країни-учасниці обговорять, зокрема, російську агресію. Також на саміті лідери обговорять тероризм, кібератаки, клімат і посилення Китаю.

Крім того, раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявити, що питання надання плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО для України є абсолютно легітимним. Але для цього потрібен консенсус всього Альянсу.

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Новини України НАТОСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден