Байден візьме участь у саміті НАТО

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вирушить до Брюсселя на саміт НАТО. Він запланований на 14 червня.
Зазначається, що Байден підтвердить прихильність Сполучених Штатів НАТО, трансатлантичній безпеці та колективній обороні.
В ході саміту лідери країн НАТО обговорять, як Орієнтувати Альянс на майбутні загрози і забезпечити ефективний розподіл тягаря.
Також Байден проведе двосторонні зустрічі з іншими лідерами НАТО.
Також у Брюсселі американський президент візьме участь у саміті США-ЄС. В ході нього Байден підкреслить прихильність Сполучених Штати сильному трансатлантичному партнерству, заснованому на спільних інтересах і цінностях.
Лідери держав обговорять загальний порядок денний щодо забезпечення безпеки здоров'я населення світу, стимулювання відновлення світової економіки, вирішення проблеми зміни клімату, розширення співпраці у сфері цифрових технологій і торгівлі, зміцнення демократії та вирішення взаємних зовнішньополітичних проблем.
Нагадаємо, в ході саміт глав держав і урядів НАТО країни-учасниці обговорять, зокрема, російську агресію. Також на саміті лідери обговорять тероризм, кібератаки, клімат і посилення Китаю.
Крім того, раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявити, що питання надання плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО для України є абсолютно легітимним. Але для цього потрібен консенсус всього Альянсу.