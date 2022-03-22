Байден о применении гиперзвукового оружия: Путина прижали к стене

Президент США Джо Байден прокомментировал применение Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Украине. Он назвал это жестким действием "прижатого к стене Путина".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Президент США отметил, что Путин "прижат спиной к стене", единства и силы которой не предполагал. Но чем больше его прижимают, тем, по мнению Байдена, к более агрессивной тактике может прибегнуть Путин.
"И если вы заметите, (Россия - ред.) запустила гиперзвуковую ракету, потому что это единственное, что они могут уверенно сделать. Как вы все знаете, это оружие с такой же боеголовкой, как и любая другая ракета-запуск… за исключением того, что остановить ее почти невозможно. Есть причина, почему они это применяют", - заявил он.
Также глава Штатов подробно рассказал о направленной в Украину и регион военной помощи.
В частности, по его словам, Украина получила военное оборудование, которое "создает хаос для российских военных, их танков, вертолетов и самолетов".
Байден повторил предупреждение о том, что Россия, вероятно, проведет "операции под фальшивым флагом", включая возможность атаки химическим оружием в Украине.
Напомним, недавно Минобороны РФ заявило, что в Украине российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал". По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, ракеты применили "для уничтожения подземного военного склада на западе Украины".
После чего Командование Воздушных сил подтвердило, оккупанты действительно нанесли ракетный удар по подземному военному составу в Делятине Ивано-Франковской области. Однако произошло это несколькими днями ранее и достоверных данных о типе ракеты пока нет.
В то же время уже сегодня в Генштабе предупредили о возможном использовании российско-оккупационными войсками высокоточного оружия. В частности, гиперзвуковых ракет "Кинжал".
В понедельник Минобороны РФ заявило, что использовала гиперзвуковое оружие против ТРЦ в Киеве.
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