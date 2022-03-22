Байден про застосування гіперзвукової зброї: Путіна притиснули до стіни

Президент США Джо Байден прокоментував застосування Росією гіперзвукових ракет" Кинджал" в Україні. Він назвав це жорсткою дією "притиснутого до стіни Путіна".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Президент США зазначив, що Путін "притиснутий спиною до стіни", єдності і сили якої не припускав. Але чим більше його притискають, тим, на думку Байдена, до більш агресивної тактики може вдатися Путін.
"І якщо ви помітите, (Росія - ред.) запустила гіперзвукову ракету, тому що це єдине, що вони можуть впевнено зробити. Як ви всі знаєте, це зброя з такою ж боєголовкою, як і будь-яка інша ракета-запуск... за винятком того, що зупинити її майже неможливо. Є причина, чому вони це застосовують", - заявив він.
Також глава Штатів детально розповів про спрямовану в Україну і регіон військову допомогу.
Зокрема, за його словами, Україна отримала військове обладнання, яке "створює хаос для російських військових, їх танків, вертольотів і літаків".
Байден повторив попередження про те, що Росія, ймовірно, проведе "операції під фальшивим прапором", включаючи можливість атаки хімічною зброєю в Україні.
Нагадаємо, нещодавно Міноборони РФ заявило, що в Україні російські війська застосували гіперзвукові ракети "Кинджал". За словами представника відомства Ігоря Конашенкова, ракети застосували "для знищення підземного військового складу на заході України".
Після чого Командування Повітряних сил підтвердило, окупанти дійсно завдали ракетного удару по підземному військовому складу в Делятині Івано-Франківської області. Однак сталося це кількома днями раніше і достовірних даних про тип ракети поки немає.
Водночас вже сьогодні у Генштабі попередили про можливе використання російсько-окупаційними військами високоточної зброї. Зокрема, гіперзвукових ракет"Кинджал".
У понеділок Міноборони РФ заявило, що використовувала гіперзвукову зброю проти ТРЦ в Києві.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.