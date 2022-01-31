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Байден пригрозил России "быстрыми последствиями" в случае вторжения в Украину

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки и их союзники открыты к диалогу с Россией. В то же время Штаты пригрозили агрессору "быстрыми и тяжелыми последствиями", если он прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза ООН.

Согласно заявлению президента США Джо Байдена, если Россия готова решать взаимные беспокойства в сфере безопасности - Штаты и их союзники продолжат добросовестное взаимодействие.

"Если взамен Россия предпочитает отвернуться от дипломатии и атаковать Украину, Россия будет нести ответственность и столкнется с быстрыми и тяжелыми последствиями", - говорится в заявлении Байдена.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным издания Financial Times - США планируют ввести санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина.

Также по словам заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, превентивное введение санкций против России до вторжения в Украину будет менее эффективным.

В то же время в случае полномасштабного вторжения со стороны России на территорию Украины - Штаты планируют ввести против агрессора санкции, которые могут разрушить всю его экономику.

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Джозеф БайденСоединенные Штаты АмерикиУкраинаРоссийская Федерация