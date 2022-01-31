RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден пригрозив Росії "швидкими наслідками" у разі вторгнення в Україну

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки та їхні союзники відкриті до діалогу з Росією. Водночас Штати пригрозили агресору "швидкими й важкими наслідками", якщо він вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Радбезу ООН.

Згідно з заявою президента США Джо Байдена, якщо Росія готова вирішувати взаємні занепокоєння у сфері безпеки - Штати та їх союзники продовжать сумлінну взаємодію.

"Якщо натомість Росія воліє відвернутися від дипломатії та атакувати Україну, Росія нестиме відповідальність і зіткнеться зі швидкими та важкими наслідками", - йдеться у заяві Байдена.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання Financial Times - США планують запровадити санкції проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

Також за словами заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд, превентивне запровадження санкцій проти Росії до вторгнення в Україну буде менш ефективним.

Водночас у разі повномасштабного вторгнення з боку Росії на територію України - Штати планують ввести проти агресора санкції, які можуть зруйнувати всю його економіку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденСполучені Штати АмерикиУкраїнаРосійська Федерація