Байден не приглашал меня в гости, для этого должны созреть условия, - Путин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пока не приглашал президента России Владимира Путина посетить с рабочим визитом США. По словам, президента РФ для визита должны созреть условия.

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

"Президент Джо Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал такое предложение. Мне кажется, что для таких поездок, встреч, визитов должны созреть условия", - заявил Путин.

Напомним, Путин также сообщил, что Россия и США договорились о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон. Послы были отозваны из стран после того, как Байден назвал Путина убийцей.

Кроме того, Путин заявил, что Джо Байден объяснил свои слова о том, что считает его убийцей. После этого заявления между ним и Байденом состоялся телефонный разговор.

Добавим, что по словам Путина, США и Россия начнут консультации по безопасности в киберпространстве. Решение этой проблемы важно как для Вашингтона, так и Москвы.

Отметим, что сегодня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. После встречи российский президент пришел на пресс-конференцию, на которой заявил, что Байден поддерживает реализацию минских договоренностей для урегулирования на Донбассе.