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США и Россия начнут консультации по безопасности в киберпространстве

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Женева, Среда 16 июня 2021 19:13
США и Россия начнут консультации по безопасности в киберпространстве Фото: Владимир Путин, президент РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США и Россия начнут консультации по безопасности в киберпространстве. Решение этой проблемы важно как для Вашингтона, так и Москвы.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом.

"Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще. Для США, в частности, и для России тоже в таком же объеме", - сказал Путин.

По его словам, на встрече с Байденом достигнута договоренность начать американо-российские консультации по безопасности в киберпространстве.

Напомним, ранее Путин заявил, что официальная Москва не причастна к кибератакам, которые в последнее время были совершены на США. Российский лидер не видит никаких доказательств причастности России к кибератакам.

Отметим, США готовят более агрессивный ответ России за кибератаки.

Ранее в США из-за российской кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline Company отменили часть ограничений на транспортировку топлива.

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Владимир Путин Джозеф Байден переговоры кибербезопасность
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