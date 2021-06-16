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Байден не запрошував мене в гості, для цього повинні дозріти умови, - Путін

Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден поки не запрошував президента Росії Володимира Путіна відвідати з робочим візитом США. За словами, президента РФ для візиту повинні дозріти умови.

Про це Путін заявив під час прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом США Джо Байденом.

"Президент Джо Байден не запрошував мене в гості. Я поки теж не зробив таку пропозицію. Мені здається, що для таких поїздок, зустрічей, візитів повинні дозріти умови", - заявив Путін.

Нагадаємо, Путін також повідомив, що Росія і США домовилися про взаємне повернення послів в Москву і Вашингтон. Посли були відкликані з країн після того, як Байден назвав Путіна вбивцею.

Крім того, Путін заявив, що Джо Байден пояснив свої слова про те, що вважає його вбивцею. Після цієї заяви між ним і Байденом відбулася телефонна розмова.

Додамо, що за словами Путіна, США і Росія почнуть консультації з безпеки в кіберпросторі. Вирішення цієї проблеми важливе як для Вашингтона, так і Москви.

Відзначимо, що сьогодні в Женеві відбулися переговори Президентів Росії і США. Після зустрічі російський президент прийшов на прес-конференцію, на якій заявив, що Байден підтримує реалізацію Мінських домовленостей для врегулювання на Донбасі.

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Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден