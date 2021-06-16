ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден не приглашал меня в гости, для этого должны созреть условия, - Путин

Новина українською →
Женева, Среда 16 июня 2021 19:29
Байден не приглашал меня в гости, для этого должны созреть условия, - Путин Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пока не приглашал президента России Владимира Путина посетить с рабочим визитом США. По словам, президента РФ для визита должны созреть условия.

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

"Президент Джо Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал такое предложение. Мне кажется, что для таких поездок, встреч, визитов должны созреть условия", - заявил Путин.

Напомним, Путин также сообщил, что Россия и США договорились о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон. Послы были отозваны из стран после того, как Байден назвал Путина убийцей.

Кроме того, Путин заявил, что Джо Байден объяснил свои слова о том, что считает его убийцей. После этого заявления между ним и Байденом состоялся телефонный разговор.

Добавим, что по словам Путина, США и Россия начнут консультации по безопасности в киберпространстве. Решение этой проблемы важно как для Вашингтона, так и Москвы.

Отметим, что сегодня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. После встречи российский президент пришел на пресс-конференцию, на которой заявил, что Байден поддерживает реализацию минских договоренностей для урегулирования на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
DAILY
Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО