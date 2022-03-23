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Байден прибыл в Брюссель для встречи с лидерами НАТО

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Брюссель , Среда 23 марта 2022 23:31
Байден прибыл в Брюссель для встречи с лидерами НАТО Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент США Джо Байден прибыл сегодня, 23 марта, в Брюссель на серию экстренных встреч на высшем уровне, посвященных вторжению России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Самолет, на котором был Байден, приземлился в аэропорту Брюсселя в 21:03 по местному времени после примерно семичасового перелета из Вашингтона.

Ожидается, что премьер-министр Бельгии встретит Байдена в аэропорту. Начиная с четверга, 24 марта, Байден начнет интенсивные переговоры с НАТО, G7 и Европейским союзом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите лидеров стран НАТО. При этом он будет присутствовать по видеосвязи.

Мы также писали о том, что на саммите НАТО обсудят действия на случай применения Россией химического оружия.

Также сообщалось о том, что президент Польши на саммите НАТО предложит отправить в Украину миротворческую миссию.

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