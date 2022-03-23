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Байден прибув до Брюсселя для зустрічі з лідерами НАТО

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Брюссель , Середа 23 березня 2022 23:31
Байден прибув до Брюсселя для зустрічі з лідерами НАТО Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент США Джо Байден прибув сьогодні, 23 березня, до Брюсселя на серію екстрених зустрічей на вищому рівні, присвячених вторгненню Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Літак, на якому був Байден, приземлився в аеропорту Брюсселя о 21:03 за місцевим часом після приблизно семигодинного перельоту з Вашингтона.

Очікується, що прем'єр-міністр Бельгії зустріне Байдена в аеропорту. Починаючи з четверга, 24 березня, Байден почне інтенсивні переговори з НАТО, G7 і Європейським союзом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також візьме участь у саміті лідерів країн НАТО. При цьому він буде присутній по відеозв'язку.

Ми також писали про те, що на саміті НАТО обговорять дії на випадок застосування Росією хімічної зброї.

Також повідомлялося про те, що президент Польщі на саміті НАТО запропонує відправити в Україну миротворчу місію.

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