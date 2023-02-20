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Байден прибув до польського Перемишля

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Польща, Понеділок 20 лютого 2023 22:07
Байден прибув до польського Перемишля Фото: президент США Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент США Джо Байден після відвідин Києва прибув до польського Перемишля. Після цього він літаком відправить до Варшави й там зустрінеться з польським лідером Анджеєм Дудою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

Зустріч Байдена та Дуди відбудеться у вівторок, 21 лютого. Відзначається, що це вже другий візит американського президента до Польщі. Він також пов'язаний із вторгненням Росії в Україну.

Попередньо, у Байдена та Дуди запланована зустріч тет-а-тет, а після відбудеться прес-конференція.

Окрім цього у середу, 22 лютого, має відбутись зустріч з лідерами Бухарестської дев'ятки, тобто країн східного флангу НАТО.

Нагадаємо, США та Росія контактували перед поїздкою Байдена в Україну, щоб "уникнути прямого конфлікту між ядерними державами".

Також радник президента Польщі Анджея Дуди Марчін Пшидач заявив, що візит президента США Джо Байдена до Києва є чітким сигналом американської прихильності до підтримки України.

При цьому візит Байдена до Києва тримали у секреті добу.

Усі подробиці історичного візиту президента США до Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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