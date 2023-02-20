Байден прибыл в польский Перемышль

Президент США Джо Байден после посещения Киева прибыл в польский Перемышль. После этого он на самолете отправит в Варшаву и там встретится с польским лидером Анджеем Дудой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

Встреча Байдена и Дуды состоится во вторник, 21 февраля. Это уже второй визит американского президента в Польшу. Он также связан с вторжением России в Украину.

Предварительно у Байдена и Дуды запланирована встреча тет-а-тет, а после состоится пресс-конференция.

Кроме того, в среду, 22 февраля, состоится встреча с лидерами Бухарестской девятки, то есть стран восточного фланга НАТО.